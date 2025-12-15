¿Cuánto toca de aguinaldo?

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- El aguinaldo es, sin duda, uno de los pagos más esperados por los trabajadores mexicanos, ya que representa un ingreso extra que llega justo en una de las épocas más importantes del año.

Este dinero adicional se convierte en un gran alivio para muchas familias, pues les permite cerrar el año con mayor tranquilidad económica y cumplir objetivos que, en otros momentos, resultan difíciles de alcanzar.

Para algunos, el aguinaldo es la oportunidad ideal para ponerse al corriente con deudas, pagar tarjetas de crédito o cubrir gastos pendientes. Otros lo aprovechan para darse ese gustito que han postergado durante meses, como comprar un artículo deseado, renovar electrodomésticos o incluso cambiar de auto. También hay quienes deciden adelantar las compras navideñas, evitando prisas de último momento, o destinarlo a unas merecidas vacaciones para convivir y descansar con la familia.

Tradicionalmente, las empresas entregan este dinero extra a finales de año, cumpliendo con esta prestación que es un derecho de los trabajadores. No obstante, algunas compañías optan por adelantar el pago con el objetivo de que sus empleados puedan aprovechar eventos comerciales como el Buen Fin, que generalmente se lleva a cabo el tercer fin de semana de noviembre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin importar cuánto tiempo se lleve en una empresa, todos los empleados tienen derecho a esta prestación, de acuerdo con el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

Cuando un trabajador ha laborado durante todo el año, el aguinaldo corresponde al pago de al menos 15 días de salario.

Para calcularlo, se multiplica el salario diario por esos 15 días. Por ejemplo, una persona que recibe el salario mínimo de 172.87 pesos diarios obtendría un aguinaldo aproximado de 2,593 pesos, resultado de aplicar la fórmula establecida por la ley.