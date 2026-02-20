Cuaresma 2026; se prevé derrama económica superior a los 2 mmdp

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (

) informó que la

se prevé una derrama económica superior a los 2 mil 233 millones de pesos.Lo anterior porque la temporada dará una lagracias alen el sector de pescados, mariscos y servicios relacionados.Al respecto,, presidente de la institución empresarial, indicó que para esta temporada de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (), en la Ciudad de México se verán beneficiadas, de las cuales el 73.02% corresponde a restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos, mientras que el 26.98% restante pertenece a unidades económicas dedicadas al comercio al por menor de pescados y mariscos frescos.El, señaló el dirigente empresarial, se concentra sobre todo en, pescaderías y restaurantes, donde productos como el camarón muestran una alta demanda y se estima que se venda en 310.11 pesos por kilo, en promedio.Gutiérrez Camposeco destacó que, para garantizar la confianza del consumidor, instituciones como lahan iniciadoy vigilancia para asegurar que se exhiban precios y se respeten losen esta temporada."Laes una de las temporadas más relevantes para elen nuestra ciudad. Invitamos a la ciudadanía a realizar sus compras en establecimientos formales para garantizar la calidad de los productos y contribuir al fortalecimiento de la economía local", destacó el presidente de la