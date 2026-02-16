Cuarteada, 4T llegará al 2027

Ciudad de México.- A seis meses de que se inicie el proceso electoral de 2027, Morena se encuentra "dividido" y "cuarteado", derivado de por lo menos 10 fisuras entre los propios integrantes del movimiento de la autollamada Cuarta Transformación.

Morena, como partido en el poder, llega con acusaciones de corrupción interna, de formar parte del crimen organizado, amagos de detenciones, traiciones, fuego amigo, descalificaciones y hasta luchas por candidaturas en tres estados, y una reforma electoral que puede fracturar la alianza.

El desencuentro más reciente es el que protagonizaron Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó a Jesús Ramírez, exvocero presidencial y actual coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, de sostener una relación y reuniones con Sergio Carmona, llamado "Rey del Huachicol", quien supuestamente habría financiado campañas políticas de Morena.

El pasado jueves, Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), posteó en sus redes sociales que policías intentaron sacarlo del inmueble y anunció conferencia de prensa. El funcionario acusó a la SEP de corrupta y se quejó de que le ordenaron hacer cambios a los contenidos, lo que rechazó al argumentar que eso implicaría la eliminación de la Nueva Escuela Mexicana, creada por el expresidente López Obrador.

En Campeche, 10 diputados locales de Morena rompieron con la gobernadora Layda Sansores en los primeros días de febrero por presunta persecución de la mandataria para que aprobaran reformas en su beneficio.

El senador y excoordinador de la bancada Adán Augusto López Hernández denunció en los primeros días de febrero haber sido víctima de fuego amigo —proveniente incluso de aliados— en señalamientos sobre su patrimonio y supuestos nexos con el huachicol fiscal. El ataque interno derivó, incluso, en que dejara la coordinación, que fue otorgada a su compañero Ignacio Mier.

La semana pasada se registró un caso más: el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna rechazó señalamientos de obtener contratos a modo en el gobierno de Coatzacoalcos. Sostuvo que se trató de "un intento de fuego amigo", y aunque no dio nombres, fuentes afirman que el mensaje fue para la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.

Al respecto, el analista político Alfonso Zárate explicó que Morena se mantuvo unido gracias al "factor AMLO", y puntualizó que, tras su supuesto retiro, los integrantes de Morena comenzaron a luchar por el poder interno.