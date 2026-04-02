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Cuatro muertes por suero vitaminado en clínica homeopática de Sonora

Investigación en Sonora tras cuatro fallecimientos relacionados con suero vitaminado en clínica.

Por El Universal

Abril 02, 2026 05:18 p.m.
A
Cuatro muertes por suero vitaminado en clínica homeopática de Sonora

HERMOSILLO, Son., abril 2 (EL UNIVERSAL).- Este jueves 2 de abril se informó del fallecimiento de

Catalina Figueroa
de 40 años, quien se encontraba internada en el Hospital Regional de Especialidades

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de Hermosillo, tras recibir una administración de suero vitaminado en una clínica particular.
El estado de salud grave de la mujer con daños en el hígado y riñones fue denunciado por su hermano quien un día antes pedía oraciones por su salud.
Comentó que su hermana no tenía ninguna enfermedad, acudió a una clínica del doctor Jesús Maximiano "N" a ponerse vitaminas porque andaba cansada.
Tras la denuncia de los familiares de Dinora Ontiveros, quien se habría realizado el procedimiento el 24 de febrero, cuyo deceso ocurrió el pasado 2 de marzo, así como la muerte de Jesús Héctor Almeida Flores y su hijo, Sebastián Almeida Cáñez, sepultados el 1 de abril, suman cuatro fallecimientos presuntamente por la aplicación de suero vitaminado en una clínica homeopática ubicada en la colonia Jesús García de Hermosillo.
El inmueble se encuentra asegurado tras un cateo realizado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) como parte de las investigaciones del caso.

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