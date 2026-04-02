Cuatro muertes por suero vitaminado en clínica homeopática de Sonora

HERMOSILLO, Son., abril 2 (EL UNIVERSAL).- Este jueves 2 de abril se informó del fallecimiento de

de 40 años, quien se encontraba internada en el

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de Hermosillo, tras recibir una administración deen una clínica particular.Elde la mujer con daños en el hígado y riñones fue denunciado por su hermano quien un día antes pedía oraciones por su salud.Comentó que su hermana no tenía ninguna enfermedad, acudió a una clínica del"N" aporque andaba cansada.Tras la denuncia de los familiares de, quien se habría realizado el procedimiento el 24 de febrero, cuyo deceso ocurrió el pasado 2 de marzo, así como la muerte de Jesús Héctor Almeida Flores y su hijo, Sebastián Almeida Cáñez, sepultados el 1 de abril, sumanpresuntamente por la aplicación deen una clínica homeopática ubicada en la colonia Jesús García de Hermosillo.El inmueble se encuentra asegurado tras unrealizado por elementos de la(AMIC) de ladel Estado (FGJE) como parte de las investigaciones del caso.