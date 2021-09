Cuentas de Roemer siguen congeladas pese a suspensión provisional

Pese a tener una suspensión provisional contra el bloqueo de sus cuentas bancarias, María del Carmen Hernández Cortés, conocida como Pamela Cortés, conductora de televisión, modelo y esposa del escritor Andrés Roemer, no ha logrado acceder a sus recursos.

El pasado 17 de agosto el juez Décimo Cuarto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México concedió la medida pero condicionó la liberación de las cuentas bancarias a diversas circunstancias legales tales como que el bloqueo no se haya efectuado como parte de una investigación criminal.

Fuentes federales confirmaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) precisó al juez que el bloqueo derivó precisamente de las investigaciones contra Roemer por violación sexual, por lo que las cuentas permanecen congeladas.

El congelamiento de cuentas incluye también las de las asociaciones Poder Cívico, A. C. y Desarrollo de Proyectos Cynosura, A. C., relacionadas con el proyecto de la Ciudad de las Ideas que Roemer realizaba cada año en Puebla.

De acuerdo con los estrados judiciales, la audiencia incidental en la que el juez debía definir si le concede o no la suspensión definitiva a la esposa de Roemer, está prevista para el próximo 22 de septiembre.