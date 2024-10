Cuestiona Sheinbaum quién está detrás de la "resistencia" del PJF

Al cuestionar "¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto enojo? ¿Quiénes son lo que están en este movimiento?", la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a que regresen a laborar al grupo de trabajadores que se resiste a regresar a sus lugares de trabajo tras la orden del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

La Mandataria federal señaló en conferencia de prensa que no puede ser que estos grupos sigan en paro como protesta por la reforma al Poder Judicial y al mismo tiempo reciban completamente su salario.

Reiteró que con esta reforma los trabajadores no verán afectados sus derechos, sino al contrario, se busca acabar con el nepotismo y la corrupción que hay en ese poder.

"Son este grupo de trabajadores y también quienes están detrás de ellos también, es decir, quienes se manifestaron en contra de una reforma al Poder Judicial que son grupos muy conservadores. Entonces, a todos los trabajadores del Poder judicial no hemos dicho muchas veces no van a ser afectados sus derechos laborales. Eso lo dice un transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación-. ¿Por qué ellos se manifiestan? Es una pregunta.

"Los jueces, las juezas pueden participar en el proceso de elección, pero es una decisión que tomó el pueblo de México. Ahora, las y los trabajadores de los juzgados del Poder Judicial de la Federación, ¿cuál es la razón de su manifestación si van a ser respetados todos sus derechos laborales? No va haber afectación en ninguno de sus derechos ni en sus ingresos. Entonces, ¿cuál es la razón de tanto enojo si ellos no van a tener ninguna afectación? Es más, a ellos en vez de que sean nombrados por ser hijo, primo, hermano, va a ser mucho más transparente. Lo que queremos que se acabe el nepotismo y la corrupción. Entonces, ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto enojo? ¿Quiénes son los que están en este movimiento?", preguntó.