Cuitláhuac García promete justicia "caiga quien caiga" tras asesinato de alcaldesa

El gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que no habrá impunidad en el asesinato de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos (PAN-PRD), ocurrido la mañana de hoy miércoles.

En medio de una condena unánime de diversos actores políticos, solicitó a la Fiscalía General del Estado acelerar las indagatorias, pues aseguró que su gobierno no permitirá que nadie esté por encima de la ley y de investigaciones.

"En Veracruz se han dado garantías y muestras claras de que aquí no va a haber impunidad, independientemente de que en el municipio de Jamapa están procesos en curso, procesos penales de investigación contra funcionarios y exfuncionarios del municipio", dijo.

La alcaldesa de Jamapa, fue asesinada y su cuerpo abandonado en un paraje del municipio de Medellín de Bravo. Los reportes policíacos, dieron cuenta que la presidenta municipal había sido privada de la libertad por un comando.

Su crimen ocurre luego que las dirigencias estatal y nacional del PRD habían venido denunciando una serie de presiones y amenazas en contra de sus alcaldes por parte del gobierno Estatal.

En conferencia de prensa, el mandatario indicó que así como esclarecieron el crimen de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, se comprometió a dar con los responsables del crimen.

"Vamos a dar con los responsables, ya hubo un caso similar. El asesinato de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, la fiscal actual fue quien determinó a través de las investigaciones, de periciales, quiénes fueron los responsables, están en la cárcel tanto intelectuales como materiales", agregó.

Y reiteró que se dará con los responsables "caiga quien caiga", pues manifestó que en Veracruz se hará justicia y en Veracruz se acabó la impunidad.

En este escenario, el Grupo Legislativo del PAN en el Congreso del Estado, condenó lo que calificó como "artero asesinato" de la alcaldesa y exigieron al gobierno de Cuitláhuac García garantizar la seguridad en Veracruz, donde eventos como este se repiten día con día.

Los diputados hicieron un llamado a la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández para que haga su trabajo y este caso no sea un crimen más de los que se cometen con impunidad en el estado.

En tanto, el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez, condenó los hechos de violencia en contra de las autoridades municipales, a las cuales -denunció- se les ha dejado en el desamparo legal, administrativo y de seguridad.

"Y señalando sin fundamento por razones políticas desde el poder público", dijo y manifestó que "el cobarde acto criminal" no debe quedar impune como 96 de cada 100 homicidios en Veracruz.