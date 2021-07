Cuitláhuac y Sheinbaum apoyan a AMLO en debate con Jorge Ramos

CIUDAD DE MÉXICO, julio 5 (EL UNIVERSAL).- Luego de que esta mañana de lunes el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y el periodista de Univisión, Jorge Ramos, intercambiaran datos sobre Covid y también sobre seguridad, por la tarde, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García y posteriormente la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, entraron al debate.

García tuiteó que "El homicidio es un delito del fuero común; ámbito estatal y por ello las fiscalías estatales lo persiguen de oficio. En los resultados sobre este delito tenemos responsabilidad en primera instancia los gobiernos estatales y las procuradurías de cada estado".

Siguió: "Es inconsecuente pasar esta responsabilidad directamente al Presidente de la República. Una vez detenida la espiral de violencia, exhorto a mis pares a redoblar esfuerzos y revisar la procuración de justicia para disminuir considerablemente este delito", a la vez que etiquetaba a Ramos.

Sheinbaum se limitó a apoyar la postara de Cuitláhuac en un corto tuit: "Coincido con gobernador @CuitlahuacGJ"

"No, claro que no es un asunto fácil, ya lo expliqué, de que un fruto podrido que heredamos. No es que le esté yo echando la culpa sin razón a los anteriores presidentes, pero es de dominio público que el manejo de la seguridad estaba a cargo de la delincuencia y esto viene de tiempo atrás", dijo por la mañana López Obrador a Ramos.

-"Pero no hay resultados, lo que pasa es que usted presenta como un éxito, como un logro, no lo es. En diciembre del 2018, su primer mes como Presidente, tuvo 2 mil 892 homicidios dolosos, el primer mes; y en mayo del 2021, que acaba de pasar, tuvo 2 mil 963. No hay cambio", se le insistió.

- "Sí hay cambio. Yo te voy a dar otro dato.... Es que no coincidimos por eso, Jorge.

- Es que hay matanzas, hay muertos".

El Presidente aceptó: "Sí, pero no igual, no igual".

- "Tres mil al mes", se le cuestionó.

- "Ya no hay masacres en el país", respondió.

- "¿Y lo de Zacatecas, lo de Aguililla y lo de Reynosa?", se le cuestionó.

El presidente López Obrador dijo que esos son enfrentamientos entre bandas, no es el Estado, que antes era el principal violador de los derechos humanos.

El mandatario también defendió la estrategia de su gobierno en la pandemia contra el Covid.19 y señaló que a diferencia de en México han sido menos las personas fallecidas en comparación con otras naciones.

"Yo lamento mucho que un periodista como tú esté desinformado", fustigó el presidente López Obrador.