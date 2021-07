Culiacán cierra antros, gimnasios y tianguis por Covid

En la capital del estado en donde se concentran la mitad de los cuatro mil 148 pacientes activos de Covid-19, se determinó el cierre de antros sin servicio de alimentos, gimnasios, áreas para hacer ejercicio y tianguis, como nuevas medidas para contener la nueva ola de contagios.

Los tres niveles de gobierno determinaron que el sector salud vuelva a reconvertir sus instalaciones para generar en una primera acción 110 nuevas camas Covid-19 a fin de disponer de espacios extras, ante el aumento de pacientes en la capital del estado.

Jesús Estrada Ferreiro, presidente municipal de Culiacán expuso que en el caso de los restaurantes, estos deberán retirar el cincuenta por ciento de su mobiliario, no permitir el ingreso de menores de edad, los meseros, no deben usar guantes y eliminar los manteles, para que las mesas, sean continuamente sanitizadas.

Señaló que en el caso de bares, cantinas y discotecas, estos giros, sólo pueden operar al cincuenta por ciento de su capacidad, observando los protocolos sanitarios y en caso de no cumplir con las normas, se aplicarán sanciones económicas.

Citó que la capital del estado, concentra dos mil 66 pacientes activos contagiados de Covid-19, cifra que significa la mitad de todos los casos que se tienen en el estado, por lo que a partir del próximo miércoles, todos los tianguis tendrán que cerrar sus actividades.

En la sesión del Consejo Estatal de Salud Pública que en forma conjunta con el ISSSTE y los Hospitales Generales, con la reconversión, se dispondrá de ciento diez nuevas camas para atender el creciente número de nuevos pacientes.

Se determinó limitar el ingreso de menores de 12 años de edad en áreas de mayor afluencia, de todos los sectores, habrá mayor control de acceso de aforos a los antros, bares, gimnasios, centros de diversión y del transporte público.

Efrén Encinas Torres, secretario de Salud del Estado explicó que cada alcalde, determinarán más acciones, en base a las condiciones epidemiológicas que presenten sus municipios, sobre todo verificando las actividades comerciales y empresariales.

Adelantó que la estrategia de vacunación continua en todo el estado, por lo que los próximos días, se iniciará con la inmunización de la población que se ubica en el rango de los 18 a los 29 años de edad.

Se informó que un nuevo embarque de 250 mil dosis de vacunas llegarán a la entidad para continuar con la cobertura de la población de los 30 a 39 años de edad, a fin de acelerar la protección de la mayor parte de los ciudadanos.