Dan 10 años de cárcel en Costa Rica a mexicano "asesor" del Congreso

Un tribunal costarricense condenó por lavado de dinero a 10 años de cárcel cada uno a dos pilotos mexicanos, uno de los cuales, identificado como Luis Eduardo Gómez Mendoza, fue señalado por la Fiscalía General de Costa Rica de ser "asesor del Parlamento Federal de México", anunciaron este mediodía fuentes oficiales en San José.

La Fiscalía reportó a EL UNIVERSAL que Gómez Mendoza fungió como "asesor de planta" del Congreso de la Unión de México y que durante el juicio recibió "apersonamiento y asistencia" de funcionarios del consulado mexicano en Costa Rica.

"En el juicio se demostró que Gómez Mendoza era asesor del Parlamento Federal de México", recalcó, en referencia a la máxima instancia legislativa de México y en un informe del que este diario tiene copia.

La sentencia por legitimación de dinero fue dictada este lunes por la noche por el Tribunal Penal de Pavas, un suburbio del oeste de la capital costarricense.

Según el recuento de hechos suministrado a este diario, la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes logró una condena de 10 años de prisión cada uno contra Luis Eduardo Gómez Mendoza y José Humberto Benavidez Muñoz.

"De acuerdo con la pieza acusatoria, los imputados mantuvieron vinculaciones con una organización criminal internacional, la cual se dedicaba a traficar droga y a legitimar capitales entre México y Costa Rica", precisó.

"La Fiscalía comprobó que, previo al 5 de julio del 2019, los imputados recibieron 84 mil dólares provenientes del narcotráfico, los cuales procedieron a trasladar desde México (a Costa Rica) en una avioneta, aprovechando que ambos son pilotos", aseguró.

Según la parte acusatoria, la prueba presentada en contra de ambos "permitió acreditar que los imputados ocultaron el dinero debajo de los asientos delanteros de la aeronave, en un compartimiento no visible, oculto con bolsas plásticas que contenían fibra de vidrio y aluminio".

"Para poder transportar el dinero, los imputados elaboraron un viaje falso de turismo desde México, pasando por ciudades como Chihuahua, Morelia y Oaxaca, por El Salvador y, como destino final, Costa Rica, por lo que se hicieron acompañar de dos pasajeros, a quiénes no se les vinculó con el delito", describió la Fiscalía.

Los dos llegaron el 5 de julio de 2019 al aeropuerto internacional Tobías Bolaños, una de las principales terminales aéreas de este país, donde efectivos de la Policía de Control de Drogas y del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública de este país, con apoyo de un perro, revisaron la avioneta.

"Durante la revisión, el can detectó una sustancia ilícita en el asiento alterado, por lo que se procedió a revisar y se ubicó el dinero. Seguido a ello, la Fiscalía ordenó la detención de los pilotos y el decomiso del dinero", puntualizó.

Los dos permanecerán seis meses más en prisión preventiva, mientras la sentencia queda en firme, explicó.

Costa Rica se convirtió hace más de 45 años en un puente clave para el narcotráfico por su posición geográfica en el sur de Centroamérica de cercanía con los centros de producción de cocaína y de otras drogas en Colombia y de contrabando desde ese país, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú, con los principales mercados de consumo en EU.

Organizaciones como el cártel de Sinaloa están entre las mafias mexicanas con mayor presencia y actividad en Costa Rica, que se convirtió en una base para el tráfico, el almacenamiento y la reexportación de alucinógenos a México, EU y varias partes del mundo.

Datos oficiales actualizados y suministrados hoy a este periódico por el Ministerio de Justicia de Costa Rica mostraron que en las prisiones costarricenses hay 56 mexicanos encarcelados por distintos delitos y en diferencia situación judicial.