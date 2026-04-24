Dan 70 años de prisión a grupo criminal que mató 12 personas

VERACRUZ, Ver., abril 24 (EL UNIVERSAL).-

de una peligrosa célula delincuencial fueron sentenciado a

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por el delito de, ello tras comprobarse que fueron culpables del asesinato de 12 personas ocurrido en el año 2021 en el sur de Veracruz.Ladel Estado de Veracruz informó que a los peligrosos delincuentes, además de la, se les suspendieron sus derechos civiles y políticos, así como se ordenó el pago por concepto deDe acuerdo con la investigación ministerial, el 17 de enero del 2021 cuando los trece sujetos, integrantes de un, interceptaron a las víctimas en distintos puntos del sur del estado y losA una de las víctimas laen el, y posteriormente al resto del grupo sobre la; los responsables ejercieronen su contra para trasladarlas a otro sitio.En ladel, las víctimas fueron privadas de la vida conLos delincuentes lograron ser detenidos y ahoraSe trata de los hombres identificados como, José, Mario "N", Bonifacio "N", Juan "N", Fredy "N", Juan "N", Alfonso "N", Juan Alfredo "N", Hugo "N", José "N" y José "N".