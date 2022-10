Dan a conocer nombres de ganadores del certamen Rostros de la Discriminación

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- En el Día Nacional por la Igualdad y No Discriminación, este miércoles se dieron a conocer los nombres de las y los periodistas ganadores del premio Rostros de la Discriminación "Gilberto Rincón Gallardo" en su XVII edición, en el que resultó ganador el periodista de EL UNIVERSAL, Eduardo Dina, en la categoría de texto periodístico.

El editor online de El Gran Diario de México ganó por su trabajo "Vivir con VIH en el Ejército es como una prisión, relatan militares", que retrata la discriminación que sufren los elementos del Ejército mexicano que viven con VIH.

En esta ocasión se presentaron 125 trabajos, 87 individuales y 38 presentados de manera colectiva.

El reportaje visual ganador fue "Niñez Buscadora", de David Santa Cruz Negrete, Julio Hernández y Rubén Darío Betancourt, que se transmitió en "Rompeviento TV".

En reportaje radiofónico ganó "Los juicios de Guz Guevara, CUIR: Historias disidentes", de José Erick Yáñez y Gustavo Eduardo Martínez Guevara, publicado en "Esto no es radio", mientras que en la categoría de fotoperiodismo ganó "De piel oscura, la infinita resistencia", de Duilio Rodríguez de la Colina, publicado en "Pie de Página".

También se entregaron menciones honoríficas a "Los niños sin nombre", en categoría texto periodístico, publicado en distintos medios; en reportaje visual–video a "Cotorreo en cana" Tlaxcala, de Marisol Fernández Muñoz, publicado en diversos medios; reportaje radiofónico a "Les no binaries y sus transiciones en pandemia", de Alejandra del Castillo Velázquez Hernández, publicado en Así como suena; y en la categoría de fotoperiodismo a "El regreso de la vela muxe", realizada por Lucía Flores Mejía y publicado en la "Revista Bloomberg".

Los trabajos fueron elaborados en medios de información visual de los estados de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

El eje principal del premio Rostros de la Discriminación "Gilberto Rincón Gallardo" es dar énfasis a las causas de la discriminación, y a organizaciones o iniciativas en favor de la igualdad, así como el ejercicio de los derechos y situaciones discriminatorias. También fomentar la importancia de visibilizar a las personas que enfrentan discriminación, a través de narrativas incluyentes en los medios de información.

Se informó que los trabajadores fueron premiados "por su calidad y por el impulso de una forma sensible de realizar la labor periodística, tan relevante en los estados democráticos, con enfoque en los grupos históricamente discriminados".

Este premio es convocado, de manera conjunta por la Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred); así como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred).