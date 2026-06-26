Dan prórroga al registro de celulares

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Ciudad de México.- Ante el bajo registro obligatorio de las líneas de telefonía celular que no llega ni a 50%, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció una prórroga extendida y escalonada para el registro hasta el 31 de diciembre.

En un comunicado, la CRT detalló el calendario para que, entre agosto y diciembre, cada usuario realice la vinculación de su línea ante su empresa telefónica.

Reconoció que de las más de 144 millones de líneas telefónicas de celular sólo se han registrado 63 millones —40.2 millones de prepago y 22.8 millones de pospago—, por lo que faltan más de 81 millones de líneas por registrar.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones explicó que la prórroga del registro telefónico no será igual para todos, puesto que dependerá del último dígito del celular.

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"Una vez vencido el plazo que corresponde a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de aquellas líneas que no hayan sido vinculadas en las siguientes 72 horas, y sólo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como recibir alertas en caso de sismo".

La CRT aseguró que con esta medida México dejará de ser uno de los pocos países que permitía adquirir un chip sin identificación y se suma a esta práctica internacional vigente en 166 países.

"Por seguridad de todos, cada número telefónico debe estar a nombre de una persona, a fin de eliminar el anonimato que ha permitido que la delincuencia cometa delitos como fraude o extorsión", manifestó la comisión.