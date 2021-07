Datos biométricos de ciudadanos nunca han estado en riesgo: INE

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, informó que ya se realizan las investigaciones internas respecto al supuesto uso indebido del Padrón Electoral y dijo los datos biométricos, es decir huellas dactilares y fotografías de millones de ciudadanos nunca han estado comprometidos.

"Lo que sí me importa señalar es que nunca en la historia de la autoridad electoral los datos biométricos de las y los ciudadanos han estado comprometidos", respondió en entrevista al ser cuestionado sobre la posible venta ilegal del padrón electoral, que contiene datos personales de casi 91 millones de mexicanos.

Indicó que el INE realiza, cada vez que hay alguna sospecha de que haya alguna venta, en fin, de que haya alguna noticia de uso indebido de los datos que están en el Padrón Electoral inicia todas las indagatorias correspondientes. "Nosotros no descartamos ninguna pista de investigación ni, digamos, ni algún intento de vulneración externa o de alguna vulneración a la seguridad interna".

Expuso que todas las rutas se agotan, y cuando hay algún elemento se denuncia ante las autoridades correspondientes. "Cuando esto ha ocurrido, así ha pasado y en estos casos, pues bueno, es digamos, están indagatorias en curso, no hay ni siquiera certeza aún de que se trate de los datos del Padrón".

Argumentó que el INE simple y sencillamente realiza las investigaciones y a partir de cada experiencia mejora y mejora cada vez más los protocolos de resguardo de la protección de los datos personales de las y los ciudadanos, entre otras cosas, "diferenciando lo que son el resguardo de los datos biométricos de las y los mexicanos, hablo de las huellas dactilares y de la fotografía de los ciudadanos que se han registrado, con los datos como el nombre, la dirección, etcétera, que son otros datos".

Córdova insistió en que respecto de los datos biométricos, "jamás hemos tenido alguna noticia de que pueda haber algún tipo, digamos, de vulneración, o de sustracción".

Comentó que cuando hay alguna, hay vinculación con la Policía Cibernética, si hay algún elemento que efectivamente pudiera constatar que se ha cometido algún ilícito se da vista a la Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada de Atención de Delitos Electorales; se realizan todas las indagatorias internas".