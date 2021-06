De 186 incidentes reportados, sólo 9 se consideran delicados: IECM

De los 186 incidentes reportados en la instalación de casillas en la capital y hasta las 15:09 horas, sólo nueve podrían considerarse delicados, consideró el pleno del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), "los cuales fueron resueltos y no afectó la votación".

A través del encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del IECM, Juan Manuel Lucatero Radillo, el organismo estableció que "ninguno de estos hechos fueron graves y la jornada se ha desarrollado, relativamente, con tranquilidad", sostuvo el funcionario.

Aunque la representante del Congreso local ante el IECM, Donají Olivera Reyes, de Morena, denunció que una casilla del Distrito 14, con sede en Milpa Alta, "llegaron sujetos con armas de fuego para obligar a retirarse a los funcionarios de casilla", afirmó.

Ante ello, el presidente del IECM, Mario Velázquez Miranda, informó que hasta el momento no tienen registrado ese reporte, "pero no abocaremos a establecerlo y, en su momento, notificaremos a este pleno en qué situación quedó".

Sólo comentó el funcionario electoral que algunos de estos incidentes, fueron cambio de casilla sin o con justificación; suspensión de trabajos por riesgos en casilla; propaganda electoral dentro y fuera de la casilla; no permitir acceso a los funcionarios electorales; y voto sin credencial.

"Pero de acuerdo con el reporte de los funcionarios de casilla, estos incidentes fueron resueltos casi de inmediato, por los trabajos continuaron sin ningún problema", afirmó Lucatero Radillo.

Por su parte, los representantes del PAN, PRD, MC y PVEM, exigieron al secretario Ejecutivo establezca el número, ubicación y lugar de las casillas, donde ocurrieron esos nueve hechos delicados, dado que el informe presentado en este reporte, "no aclara la situación que pudiera estar registrándose en la capital y al que ustedes llaman ´incidentes´, cuando ignoramos su gravedad".

Por ello, Velázquez Miranda se comprometió a que en la siguiente reunión, programada para las 20:00 horas, "esperamos ya tener los pormenores de estas acciones", dijo.

De igual forma, Lucatero Radillo informó al pleno de que hasta las 13:00 horas de este domingo, el IECM ha recibido mil 563 votos provenientes del extranjero, con respecto a la diputación migrante, del que esperan los sufragios de los dos mil 457 chilangos registrados con residencia en diversos países.

Cabe destacar que de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), emitió 102 mil 872 credenciales para votar en el extranjero, aunque sólo se registraron 33 mil 698 en la Lista Nominal de Residentes en el Extranejro (LNERE) a nivel nacional.

De ellos, precisó el INE, 37% son originarios de la Ciudad de México. Aunque luego de una verificación de viabilidad al LNERE, contempla a 12 mil 226 personas: seis mil 341 hombres y cinco mil 885 mujeres.