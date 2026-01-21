"¿De dónde sacan tanta mentira?", cuestiona Sheinbaum a oposición

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que hay "mucha hipocresía" y "mucha mentira" de la oposición contra el movimiento de la autollamada cuarta transformación, además que han querido decir que "México va al autoritarismo" y es un "narcogobierno".

En su conferencia mañanera de este miércoles 21 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo acusó a sus opositores y a algunos medios de comunicación que por "repetir, repetir, repetir, repetir", la ciudadanía lo va a creer. "¿De dónde sacan tanta mentira?", cuestionó.

Aseguró que en nuestro país hay libertad de expresión y de movilización: "Es un país de libertades. Entonces, de cuándo acá nosotros somos autoritarios (...) Si alguien ha luchado por la democracia, hemos sido nosotros".

Como lo hizo en su mañanera del martes, la titular del Ejecutivo federal volvió a mencionar a personajes como el expresidente Vicente Fox y Genaro García Luna y de nuevo señaló fraudes electorales contra Andrés Manuel López Obrador.

"Es absurdo eso de que queremos ir hacia el autoritarismo, como es absurdo esta cosa de que el narcogobierno, narcopresidente, que además no les ha salido y ni les va a salir", expresó.

Criticó la Mandataria federal el relanzamiento del PAN, con el mensaje "patria, familia y libertad".

"El presidente López Obrador dijo que se había acabado el elefante reumático, pero no, seguimos jalándolo todos los días", expresó.