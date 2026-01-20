Sheinbaum explica reunión con "Andy" López Beltrán
La presidenta recibió al secretario de Organización para intercambiar información
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que recibió a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y al secretario de Organización, Andrés Manuel "Andy" López Beltrán para platicar.
"Los invité, vinieron a platicar, no los había visto hace tiempo, esencialmente. Me buscaron y los saludé, eso es todo", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 20 de enero en Palacio Nacional.
Al ser cuestionada si este encuentro con Alcalde y "Andy" tuvo que ver con la reforma electoral o partidos políticos, indicó que no: "Ellos quisieron informarme qué están haciendo, cómo lo están haciendo".
"Los recibo para escuchar que están haciendo, tomaron mi opinión y nos saludamos", comentó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Sheinbaum explica reunión con "Andy" López Beltrán
El Universal
La presidenta recibió al secretario de Organización para intercambiar información
En marzo, credencialización para Servicios de Salud en SLP
El Universal
El proceso de registro para la credencial del Servicio Universal de Salud comienza en México
AA: consumo de alcohol entre lasmujeres aumentó
El Universal
En contraste, se ha detectado una disminución entre los adolescentes