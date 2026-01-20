logo pulso
Sheinbaum explica reunión con "Andy" López Beltrán

La presidenta recibió al secretario de Organización para intercambiar información

Por El Universal

Enero 20, 2026 09:41 a.m.
A
Foto: El Universal

Foto: El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que recibió a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y al secretario de Organización, Andrés Manuel "Andy" López Beltrán para platicar.

"Los invité, vinieron a platicar, no los había visto hace tiempo, esencialmente. Me buscaron y los saludé, eso es todo", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 20 de enero en Palacio Nacional.

Al ser cuestionada si este encuentro con Alcalde y "Andy" tuvo que ver con la reforma electoral o partidos políticos, indicó que no: "Ellos quisieron informarme qué están haciendo, cómo lo están haciendo".

"Los recibo para escuchar que están haciendo, tomaron mi opinión y nos saludamos", comentó.

