Ciudad de México.- Habían pasado unos minutos desde que los participantes en el simulacro nacional 2022 regresaron a sus actividades cotidianas, las autoridades apenas tomaban datos de los resultados del tiempo de evacuación en oficinas públicas cuando las alarmas en escuelas, edificios y centros comerciales comenzaron a sonar de nuevo.

Algunos pensaron que se trataba de un error, pero los casi tres minutos de movimiento en la tierra y la intensidad confirmaron que era un hecho real y volvieron a desalojar los edificios, con más prisa y preocupación.

“Estuvo de la chingada. Todo tronaba y me dio miedo de que esto se derrumbara y quedáramos sepultadas. Se me vino a la mente mi bebé, pensé que no lo iba a volver a ver”, así narró su vivencia María del Carmen Ruiz, propietaria de un estudio de belleza en Apatzingán, Michoacán.

Apenas pasaba de las 13:00 horas de este lunes cuando el movimiento telúrico cimbró todo el territorio michoacano con magnitud de 7.7; las comunicaciones telefónicas colapsaron al tiempo que se registraban daños severos en seis centros de salud, 14 hospitales, seis escuelas y cinco parroquias de al menos 15 municipios de la entidad.

Manzanillo, con

daños más fuertes

La ciudad que hasta este lunes registraba los daños más considerables era Manzanillo, Colima, donde una mujer murió al caerle parte de la fachada de una tienda departamental; además, otra mujer y dos menores resultaron lesionados de gravedad en Tecomán por la explosión de un tanque de gas debido al terremoto.

La gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva, confirmó la muerte de la mujer. Explicó que al sentir el temblor, la persona salió al estacionamiento y en ese momento se vino abajo parte de la fachada y le cayó encima.

También en Manzanillo y en Tecomán varias casas resultaron afectadas, por lo que se habilitaron albergues temporales para que las familias pudieran pasar la noche con seguridad.