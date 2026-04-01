De la Fuente regresa a la vida académica en la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- El extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, después de recuperarse de su cirugía de columna vertebral, regresará al ámbito académico en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de acuerdo con fuentes cercanas.

Claudia Sheinbaum confirma salida y nuevo nombramiento

Este miércoles 1 de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó su salida de la dependencia y nombró a Roberto Velasco como su reemplazo, quien ocupaba la subsecretaría para América del Norte.

"El día de hoy queremos darles una noticia. Juan Ramón me ha pedido que, por razones de salud, deja la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya que termine su rehabilitación, regresará. Es parte de este gran proyecto de transformación", comentó.

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Trayectoria académica y aportes de De la Fuente

De la Fuente es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Máxima Casa de Estudios. En 1985 se incorporó como docente a dicha división académica, donde, al conjuntar la enseñanza con la investigación, contribuyó al conocimiento del ámbito de la psiquiatría.

Luego fue nombrado como coordinador de investigación científica en 1987, director de la Facultad de Medicina, de 1991 a 1994 y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1999 a 2007.

De acuerdo con su semblanza, durante su administración fueron fundados el Instituto de Biotecnología y el de Neurobiología. Además, se definieron procedimientos con el fin de usar recursos públicos y rendir cuentas ante la ciudadanía, y se fomentó la investigación científica en México.