De Mauleón y Maldonado responden a García Vilchis

Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección "quién es quién en las mentiras de la semana" de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionó a los columnistas de EL UNIVERSAL, Héctor de Mauleón y Mario Maldonado.

Luego de que el periodista Héctor de Mauleón publicó el pasado 9 de agosto la columna "La maqueta del Templo Mayor: show y desfiguro", Elizabeth García Vilchis la presentó como una "nota" y señaló que es falso que se recortó 75% de los recursos de mantenimiento del recinto.

Al respecto, Héctor de Mauelón expresó: "La mentira como forma de gobierno".

Asimismo, el también escritor replicó el mensaje en Twitter de la usuaria Claudia Monterde: "No es falso que se haya recortado el 75% del presupuesto al INAH, pero se exagera".

La encargada de la sección de la mañanera también expuso la columna del pasado 6 de agosto de Mario Maldonado, "Los empresarios detrás de Gas Bienestar".

García Vilchis acusó que Maldonado pretendió vincular a la empresa estatal Gas Bienestar con la empresa Cava Energy "en la que supuestamente participa Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador".

"Se trata de un rumor y una noticia falsa que circuló en las redes sociales y que Maldonado le dio forma de noticia- trascendido en su columna de EL UNIVERSAL", señaló la funcionaria. Agregó que Pemex negó rotundamente la relación con la empresa Cava Energy.

"Todo ello es más falso que un billete de dos mil pesos", añadió Elizabeth García.

Al respecto, Mario Maldonado señaló que a García Vilchis y a Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia, "les falta rigor".

"Aquí está la columna completa que refirieron en la mañanera los inquisidores Ana García Vilchis y Jesús Ramírez Cuevas. Que la lean con cuidado y no mal interpreten. Lo que es más falso que un billete de 2 mil pesos es que nieguen que Carolyn Adams es representante de Cava Energy", escribió Maldonado.

García Vilchis agregó que el Gobierno de México está comprometido con la libertad y el derecho a la información, además que no hay censura. También se solidarizó con Azucena Uresti y medios de comunicación que fueron amenazados por el Cártel Jalisco Nueva Generación en días pasados.