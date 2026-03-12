DEA felicita a México por incautar 270 kilos de fentanilo en Colima

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este jueves, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se realizó un operativo en Villa de Álvarez, Colima, dónde se aseguraron más de 270 kilogramos de fentanilo y se detuvo al líder de una célula delictiva.

DEA felicita al Gobierno de México por operativo en Colima

En consecuencia, la Administración de Control de Drogas (DEA) felicitó al Gobierno de México a través de sus redes sociales.

En un comunicado la DEA aseguró que proveyó de información crucial a México para poder llevar a cabo la incautación y el arresto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La agencia asegura que estas acciones "demuestran el poder de la cooperación internacional contra la organización terrorista extranjera CJNG" y que remover a los cárteles salva "millones de vidas".

Finalmente, dentro del comunicado la DEA felicita al Gobierno mexicano y al "valiente personal" que realizó el operativo.

Detención de líderes y aseguramiento de inmuebles en Villa de Álvarez

Por su parte, el secretario Harfuch añadió que durante los operativos fue detenido el líder de una célula criminal dedicada al tráfico y venta de metanfetaminas y fentanilo, identificado como Yair "N".

Además, dio a conocer que "fueron detenidas seis personas más y se localizaron dos inmuebles utilizados para el almacenamiento de narcóticos".

Los otros detenidos son:

· Carlos Iván Oropeza

· Claudia Alejandra Córdoba

· Luis Alberto Martínez

· Omar Aldo Sorinao

· Ana María Tejeda.

También informaron que los domicilios localizados en el municipio de Villa de Álvarez eran utilizados como laboratorio clandestino y bodega para el almacenamiento de narcóticos.