Debe analizarse a detalle la votación de la Suprema Corte sobre ley eléctrica: Consejo Coordinador Empresarial

CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió analizar a detalle el sentido de la votación de los ministros de la Suprema Corte en torno a la Ley de la industria Eléctrica para evaluar sus consecuencias jurídicas y efectos en los procesos judiciales en curso.

En un hilo de tuits, el CCE afirmó que la votación de los ministros "no puede resumirse de forma binaria, no es un sí o no", sino que tiene múltiples puntos de vista su decisión.

Aplaudieron el hecho de que los "temas de máxima trascendencia nacional se procesen por la vía institucional y que los ministros planteen sus perspectivas y razonamientos jurídicos de cara a la sociedad, por el interés superior de la nación".

La máxima cúpula empresarial agregó que confía en la fortaleza institucional del Poder Judicial en el análisis de la constitucionalidad de la Ley de la industria Eléctrica.