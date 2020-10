"Debe usarse testigo colaborador para romper pacto de silencio"

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que debe usarse la figura de testigo colaborador para romper el "pacto de silencio" en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

"Para romper con el pacto de silencio, en el caso de Ayotzinapa, nosotros estamos a favor de que los que informen tengan una consideración, porque nos interesa saber dónde están los jóvenes de Ayotzinapa, no se usaba antes, ahora queremos que se use más".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que ese mismo procedimiento se le ofreció al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, investigado por el caso Odebrecht y la compra a sobreprecio de la planta Agronitrogenados.

El mandatario recordó que otro tema importante es la reparación del daño, por ejemplo, en el caso del señor Lozoya que se pague lo que se pagó de sobreprecios por la planta.

"Porque no solo es el castigo, sino que se le devuelva al pueblo lo robado, esa es la otra peculiaridad en estos tiempos de la aplicación de justicia".