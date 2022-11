Debe usarse vacunación antiviruela del mono, si está disponible: Ssa

A-AA+

La Secretaría de Salud (Ssa) publicaron los resultados de una serie de pacientes con viruela del mono en México, en los que concluye que debe usar se la vacunación si está disponible.

El estudio "Epidemiological and clinical characteristics of patients with human monkeypox infection in Mexico: A nationwide observational study" ("Características epidemiológicas y clínicas de pacientes con infección humana por viruela del simio en México: un estudio observacional a nivel nacional", en español), fue publicado en la revista científica "The Lancet".

En el documento se detalla que se hizo un análisis de 565 casos humanos confirmados de viruela del simio, "el 97.2% eran hombres, de los cuales el 59.5% se identificaron como hombres que tienen sexo con hombres, y el 54.5% tenían infección por el virus de la inmunodeficiencia humana".

Salvo una persona, todos los demás infectados presentaron erupción cutánea (99.8%). Y el 78.9% presentó fiebre y el 47.8% mialgia.

El área anogenital fue la más comúnmente afectada por el exantema (49.6%), y la proctitis se presentó en el 6.2% de los pacientes. Seis pacientes requirieron hospitalización, de los cuales uno falleció por causas no relacionadas con la viruela del simio, según el documento.

"En conclusión, el brote actual de viruela del simio en México es impulsado principalmente por hombres de mediana edad que tienen sexo con hombres, de los cuales una gran proporción son personas que viven con la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Las medidas de contención deben incluir la difusión de información confiable sobre los mecanismos de propagación conocidos y, cuando esté disponible, la vacunación dirigida a los grupos con mayor riesgo de infección con la viruela del simio", finaliza el documento.

Previo a la publicación del estudio, miembros de la comunidad LGBT+ se han manifestado en demanda de que la Ssa distribuya la vacuna contra la viruela del mono.