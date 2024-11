"Debemos ser ejemplo para la sociedad", dice Sheinbaum sobre helicóptero de Monreal

"Nosotros debemos ser un ejemplo a la sociedad y que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al ser cuestionada sobre el uso de un helicóptero privado por parte del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

En conferencia de prensa de este viernes, Sheinbaum comentó que Monreal aclaró que no se utilizó dinero público para el uso de helicóptero, pero dijo que desconoce de quien pueda ser la aeronave.

"Creo que esa es la manera en que nos comportamos y creo que todos debemos de dar un ejemplo. A veces también, y se aclaró ayer, que es importante porque no es el uso de recursos públicos, sino el helicóptero particular, que realmente no sé de quién es, que se utilizó en particular por tenerse que mover rápido de un lugar a otro", dijo.

La Mandataria federal señaló que pertenecen a la autollamada Cuarta Transformación, pero que se tiene que dar un ejemplo.

"(...) pero en particular el uso del helicóptero de Ricardo, ese día lo tendría que explicar. Creo que ayer se movió en motocicleta, lo vi en sus redes sociales", dijo.