Sheinbaum pedirá al CNI archivos de espionaje sobre ella y su familia

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que le pedirá al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) los archivos que se tengan sobre el espionaje que hizo la Dirección Federal de Seguridad (DFS) sobre su madre Annie Pardo Cemo y su padre Carlos Sheinbaum Yoselevitz y de ella.

"Sí, hace poco, cuando estaba en la jefatura de gobierno, le pedí al Archivo General de la Nación, ahora le voy a pedir a CNI, a ver si tienen por ahí los archivos de mis padres, de mi madre, de mi padre y de su servidora", indicó.

Lo anterior al ser cuestionada que en el Archivo General de la Nación hay una investigación de cuando tenía seis años, así como de su madre cuando fue activista en el movimiento de 1968.

"Lo platique incluso el 2 de octubre. Cuando fue el movimiento estudiantil de 1968, no es secreto, al contrario, mi madre lo reconoce orgullosamente, participó en ese movimiento... la expulsaron como maestra y la expulsaron como alumna. (...) y cuando éramos pequeños, nos llevaba los fines de semana, algunos, a Lecumberri a visitar a los presos políticos del 68. Entonces, pues ahí quedó registrado mi nombre desde que era niña, de que había entrado a Lecumberri a ver a los presos políticos".

Añadió que, ahora se habla de "autoritarismo y de antidemocracia", pero que eso no existe ahora, "por supuesto hay problemas de inseguridad en el país que estamos atendiendo, pero no hay represión por parte del Estado mexicano, es otra cosa".