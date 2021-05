Deberá FGR justificar falta de información en Banco de Datos Forenses

La Fiscalía General de la República (FGR) debe exponer las razones por las que no cuenta con información del Banco Nacional de Datos Forenses, mismo que debe contar con el número de cuerpos sin identificar registrados en cada entidad federativa, de 2007 al 18 de enero de 2021.

Así lo determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), luego de que la FGR negó la entrega de esos datos a un particular, bajo el argumento de que el Banco "no se encuentra en operación".

En su respuesta, la Fiscalía informó que a pesar de ello, la Coordinación General de Servicios Periciales tiene registrados 248 cuerpos, osamentas y/o cadáveres no identificados, resguardados en el Centro Médico Forense Federal, a partir del año 2013.

Al presentar el caso ante el pleno, el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, explicó que, al 31 de marzo de 2019, existía un total de ocho mil 116 cuerpos sin identificar dentro de los servicios médicos forenses del país, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Capacidades Forenses y Periciales, presentado por la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y la FGR.

"Sabemos que hay un enorme problema con desaparición de personas, gravísimo, y no solo porque el Estado pudiera ser responsable de ello, sino porque hay una desaparición de personas enorme relacionada con problemas entre particulares, actos de venganza o actos de delincuencia organizada, por citar casos así más representados", apuntó.

En el análisis del caso, la ponencia del Comisionado Acuña Llamas determinó que la FGR es competente para conocer datos del Banco Nacional, pues, aunque no se haya constituido o no esté en operación debe contar con registros.

"Naturalmente los precedentes o registros preexistentes al Banco, en caso de que aún no funcionara plenamente, existen y deben estar resguardados como una información delicada y que contiene hasta incluso, como lo prevé la propia ley, información genética de familiares de personas desaparecidas, que al denunciar y haber realizado una serie de trámites, llegan a ofrecer información genética para facilitar la búsqueda", apuntó el Comisionado.