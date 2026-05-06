Declaración Patrimonial: ¿quiénes deben presentarla?

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- La

es un

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para todos losen México, que permite monitorear la evolución de su patrimonio. No hacerlo a tiempo puede derivar en sanciones que van desde investigaciones administrativas hasta la¿Quiénes deben presentar lay de Intereses?La obligación de presentar lay de intereses no distingue niveles. De acuerdo con la, todas las personas servidoras públicas están obligadas a cumplir con este requisito, desde personal operativo hasta altos funcionarios. Esto incluye a empleados federales, estatales y municipales, personal de confianza, quienes manejan recursos públicos y también integrantes de organismos autónomos.El objetivo es que cualquier persona que desempeñe una función pública rinda cuentas sobre suy posibles¿Qué tipos deexisten?El sistema contemplaen los que debe presentarse la declaración, dependiendo de la situación laboral del servidor público.Lase entrega dentro de los 60 días naturales posteriores al ingreso o reingreso al servicio público. Por su parte, la declaración de modificación patrimonial se presenta cada año durante el mes de mayo, mientras que ladebe realizarse dentro de los 60 días naturales posteriores a dejar el cargo.Cada una de estas etapas permite dar seguimiento a los cambios en el patrimonio y detectar posibles irregularidades.¿Qué pasa si no presentas lay de Intereses?No cumplir con esta obligación no es un trámite menor. La ley establece que, en caso dejustificada, se iniciará de inmediato una investigación por posibles faltas administrativas. Además, el servidor público será requerido formalmente para cumplir con la presentación.Si después de este requerimiento la omisión persiste por más de 30 días naturales, las consecuencias pueden escalar. En el caso de lao de modificación, el nombramiento o contrato puede quedar sin efectos, lo que implica laCuando se trata de la, la sanción puede ser la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un periodo que va de tres meses a un año.¿Cuál es lapara presentar laPara este año, ladebe presentarse del 1 al 31 de mayo de. No cumplir dentro de este periodo se considera una falta, salvo que exista una justificación válida reconocida por la autoridad correspondiente.¿Qué documentos necesitas para realizar el trámite?El procedimiento requiere contar con información personal, laboral y patrimonial actualizada. Entre los datos necesarios se encuentran la, el, comprobante de domicilio y, en su caso, acta de matrimonio. También se solicita un currículum vitae actualizado, recibos de nómina o declaraciones fiscales, así como documentación relacionada con bienes como inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, créditos y adeudos.Tener esta información organizada facilita el llenado y reduce el riesgo de inconsistencias.¿Dónde se presenta lay de Intereses?El trámite se realiza exclusivamente en línea a través del sistema electrónico, lahabilitada para que lospresenten suy de intereses de manera digital.