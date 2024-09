Postura del ministro del Alto Tribunal ante amenaza de destitución

Luego que las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, advirtieron que es posible juicio político y destitución de ministros que suspenden labores, el ministro Luis María Aguilar aseguró que no tiene temor y considero que está actuando de forma correcta el sumarse al paro de labores en contra de la reforma judicial.

En breve entrevista en la ceremonia de Los 300 Líderes más Influyentes de México, el ministro del Alto Tribunal indicó que el tema del paro de labores será analizado el próximo lunes "para ver cómo manejamos esto".

"¿Cómo se toma desde tu punto de vista esta amenaza de juicio político que hizo la propia ministra Lenia?", se le preguntó.

"Pues así, como un comentario de ella o una solicitud, no lo sé", respondió.

"¿Podría proceder ¿Tienen temor de que proceda?", se le siguió cuestionando.

"No, yo no tengo temor, yo siento que estoy actuando correctamente en favor de la Constitución. Yo me siento tranquilo", contestó.