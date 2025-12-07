Decomisan 320 kg de metanfetamina en Los Mochis
Operativo en Sinaloa culmina con la detención de dos personas acusadas de tráfico de drogas.
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que en Los Mochis, Sinaloa, fueron detenidas dos personas, acusadas por delitos contra la salud, tras asegurar 320 kilogramos de metanfetamina.
García Harfuch detalló que en una acción encabezada por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron un tractocamión Volvo con caja refrigerada.
En su cuenta de X, el secretario señaló que con esta acción se evita que miles de dosis de droga lleguen a las calles.
no te pierdas estas noticias
Decomisan 320 kg de metanfetamina en Los Mochis
El Universal
Operativo en Sinaloa culmina con la detención de dos personas acusadas de tráfico de drogas.
Buscan que la ludopatía sea atendida como problema de salud pública
Pulso Online
Iniciativa del PT busca reconocer el juego patológico como problema de salubridad general.
Caen 12 presuntos del CJNG en operativo en Chiapas
EFE
Aseguran armas, vehículos y equipo táctico en operativo conjunto de fuerzas federales y estatales.