Decomisan 320 kg de metanfetamina en Los Mochis

Operativo en Sinaloa culmina con la detención de dos personas acusadas de tráfico de drogas.

Por El Universal

Diciembre 07, 2025 12:21 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que en Los Mochis, Sinaloa, fueron detenidas dos personas, acusadas por delitos contra la salud, tras asegurar 320 kilogramos de metanfetamina.

García Harfuch detalló que en una acción encabezada por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron un tractocamión Volvo con caja refrigerada.

En su cuenta de X, el secretario señaló que con esta acción se evita que miles de dosis de droga lleguen a las calles.

Operativo en Sinaloa culmina con la detención de dos personas acusadas de tráfico de drogas.

