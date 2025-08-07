Decomisan 900 kilos de metanfetamina en Chiapas
Operativo de las fuerzas armadas mexicanas resulta en incautación de metanfetamina en Chiapas
Ciudad de México, 7 ago (EFE).- Fuerzas armadas de México incautaron este jueves aproximadamente 900 kilogramos de metanfetamina en la ciudad de Palenque, del estado Chiapas, en el sur del país.
En el operativo se decomisaron, además, un arma de fuego, reactores, unos quinientos bultos de soda cáustica, diversas sustancias y dos vehículos, entre otros objetos.
La operación fue ejecutada por miembros de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), pertenecientes a la Fiscalía General de la República (FGR).
Lo decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) y de la Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas, que continuará con la investigación correspondiente.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Entre octubre de 2024 y abril de 2025, las autoridades mexicanas han decomisado más de 140 toneladas de drogas, entre ellas cerca de dos millones de pastillas de fentanilo, y se desmantelaron 839 laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas en diecisiete estados.
En los siete meses en mención, las fuerzas armadas detuvieron a más de 18.700 personas relacionadas con delitos de alto impacto y se confiscaron más de 9.600 armas.
En lo que va del año, las autoridades mexicanas han incautado más de 450 toneladas de sustancias químicas en diversos laboratorios clandestinos.
no te pierdas estas noticias
Decomisan 900 kilos de metanfetamina en Chiapas
EFE
Operativo de las fuerzas armadas mexicanas resulta en incautación de metanfetamina en Chiapas
Secuestran y asesinan a niño de 5 años por pago de deuda
AP
El asesinato de un niño de 5 años en México conmociona por deuda impaga. Detenidos por infanticidio.
Inicia temporada regulada de nado con orcas en Baja California Sur
El Universal
El Plan de Manejo marca un hito en el turismo de observación de orcas