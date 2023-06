Decretan veda temporal en Navolato, Sinaloa por marea roja

A-AA+

CULIACÁN, Sin., junio 11 (EL UNIVERSAL).- A causa del fenómeno de la Marea Roja en la bahía de Altata, en el municipio de Navolato se decretó una veda temporal precautoria en la extracción, comercialización y consumo de moluscos bivalvos y caracol, por lo que se notificó a expendedores y restaurantes de la medida.

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dio a conocer que la veda sanitaria incluye los campos pesqueros de Avándaro, Altata, Las Águilas, el Tetuán Nuevo y el Tetuán Viejo, por lo que los trabajadores del mar no pueden extraerlos, ni comercializarlos.

Hizo un llamado a la población en general para que eviten el consumo de todo tipo de moluscos, como son, la almeja, callo de hacha, el caracol, el ostión, mejillón, la pata de mula que provengan de la zona de la bahía de Altata, en Navolato, donde se tiene la presencia de la Marea Roja.

La autoridad de salud recomendó que, en caso de presentar algún síntoma de intoxicación, no se deben automedicarse y acudir al centro de salud más cercano a recibir de un profesional de la medicina el tratamiento adecuado para estos casos.

En el caso de las especies como el camarón, la jaiba, pescado o langosta, esta veda sanitaria no aplica, por lo que los pescadores pueden capturarlas y comercializarlas sin ningún problema y los restaurantes preparan los guisos con estos productos del mar .

La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios dio a conocer que la medida se adoptó en base a los resultados de los análisis de laboratorio que indican que los moluscos, en la bahía de Altata, se encuentran por encima de los niveles máximos permisibles de biotoxinas marinas, lo cual representa un riesgo para la salud de la población.

Esta veda sanitaria temporal entró en vigor el pasado viernes nueve de junio, la cual se mantendrá en tanto no cambie la situación de la Marea Roja en dicha zona del municipio de Navolato.