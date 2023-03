Dedican billete de la Lotería Nacional a María Elena Ríos

A-AA+

OAXACA, Oax., marzo 2 (EL UNIVERSAL).- La saxofonista originaria de la región Mixteca de Oaxaca, María Elena Ríos Ortiz, será la imagen de uno de los llamados cachitos de la Lotería Nacional, mismo que será presentado este jueves en el Centro Cultural de Los Pinos, en la Ciudad de México.

En entrevista con EL UNIVERSAL, María Elena informó que la invitación surgió por parte de Raúl Martell, el músico oaxaqueño, parte del dúo de los hermanos Martell, quien le comentó que propuso dedicar una serie de billetes de lotería a integrantes de la comunidad musical.

En la veintena de artistas propuestos, figuran intérpretes oaxaqueños como Lila Downs y Raúl Martell, también originarios de Oaxaca; la primera en la lista fue María Elena.

En la fotografía, María Elena aparece sosteniendo su saxofón, imagen fue tomada después de un concierto con la banda sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM, donde la invitaron a tocar en septiembre pasado.

"No es solo territorio, es barrio, no es ruido, es canto, no es alboroto, es lucha", cita la inscripción que acompaña a la imagen de la música y activista oaxaqueña.

El billete que corresponde al sorteo de este domingo 5 de marzo, será presentado hoy jueves, de manera oficial en la Lotería Nacional, a las 13:00 horas.

"Gracias, Lotería Nacional por contribuir en hacer visible al pensamiento, al arte. Pero también por la visibilidad de las luchas que tenemos las mujeres en este país", escribió la joven en sus redes sociales como forma de agradecimiento.

Asimismo, comentó sentirse halagada con la invitación para ser parte de la serie de personajes de la música, y entre la selección, ella es la única ejecutante de un instrumento, mientras que el resto, son cantautores.