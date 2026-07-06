Déficit de plazas en San Lázaro

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Ciudad de México.- Mauricio Farah, secretario general de la Cámara de Diputados, reconoció que el recinto legislativo de San Lázaro tiene un déficit de 250 millones de pesos, motivo por el que, dijo, las plazas van a la baja.

En entrevista, señaló que si bien la estructura ocupacional autorizada para el ejercicio presupuestal 2026 fue de 7 mil 501 plazas, el número de personas efectivamente contratadas por la Cámara de Diputados es de 6 mil 004 espacios de trabajo.

"Durante los años 2024, 2025 y 2026, la Cámara de Diputados presupuestó prácticamente las mismas plazas, es decir, 7 mil 490, 7 mil 489 y 7 mil 501, respectivamente. Sin embargo, la ocupación formal en esos años pasó de 6 mil 389 en 2024 a 6 mil 004 en 2026", precisó.

Detalló que las plazas autorizadas que aparecen en los documentos oficiales "representan la capacidad máxima de contratación aprobada presupuestalmente", en cambio, las plazas ocupadas corresponden al personal efectivamente contratado y remunerado.

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"Esta situación obedece al déficit presupuestal que la Cámara de Diputados ha venido enfrentando en términos reales durante los últimos años, debido al incremento sostenido de obligaciones laborales, revisiones salariales, prestaciones y aportaciones de seguridad social, sin que el presupuesto haya crecido en la misma proporción".

En consecuencia, aseveró que la Cámara ha debido mantener vacantes cientos de plazas autorizadas como una medida de disciplina y contención del gasto.

"En 2018, el presupuesto aprobado para el Capítulo 1000 Servicios Personales ascendió a 4 mil 560 millones 505 mil 239 pesos. De haberse incrementado desde entonces conforme a una inflación promedio anual de 4%, en 2026 debería ascender aproximadamente a 6 mil 491 millones 020 mil 977 pesos. Sin embargo, el presupuesto autorizado para 2026 es de 5 mil 199 millones de pesos, es decir, alrededor de mil 292 millones de pesos menos en términos reales", detalló el funcionario.