Defienden billete vertical de Sor Juana en Banxico

Ante las críticas que han llovido en redes sociales por el formato vertical del nuevo billete de 100 pesos que trae como personaje principal a Sor Juana Inés de la Cruz, los subgobernadores del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, salieron en su defensa. Cada quien, desde su cuenta de Twitter, explicaron que México ya había emitido una pieza con esa dimensión en 2009, con el billete de 200 pesos conmemorativo al Bicentenario de la Independencia.

Además, destacaron que no somos el único país que tiene ese diseño, pues hay varias naciones que eligieron este formato para sus billetes en diferentes modelos. "El Banco de México repite por segunda ocasión un billete con diseño vertical, después de haberlo hecho en 2009 con el billete conmemorativo del Bicentenario de la Independencia. Pero ¿sabían que no somos el único país de haberlo hecho?", escribió Jonathan Heath en su cuenta de Twitter.

Agregó que México y Bermuda fueron los primeros en emitir un billete con diseño vertical. Por su parte, Gerardo Esquivel expresó: "A mucha gente le sorprendió el formato vertical del nuevo billete de 100 pesos. Quizá piensan que es una excentricidad o una copia de un país con el que tienen pesadillas. Posiblemente no saben que los cuatro últimos diseños ganadores del BankNote of the Year Award han sido verticales".

También hizo ver que no es el primer billete mexicano con ese formato, incluso subrayó que estos son muy apreciados por los coleccionistas, pero reconoció que circulan poco. Mientras que Heath detalló que suman 14 países que han emitido billetes con un formato vertical o también mixto, entre los que destacan Argentina, Aruba, Bermuda, Canadá, Colombia, Irlanda del Norte, Islas Salomón, Israel, Kazajistán, Marruecos, Nicaragua, Rusia, Suiza y Venezuela.

Recordó que muchos de estos diseños han ganado premios internacionales al "Billete del Año", como por ejemplo Argentina en 2018; Aruba el año pasado; Bermuda en 2009; Canadá en 2018; Irlanda del Norte este año; Islas Salomón en 2018; Kazajistán en 2011; Rusia en 2018; Suiza en 2016, 2017 y 2018 y Venezuela 2019.