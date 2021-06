Delgado pide en Chimalhuacán "no soltar el chiquito" por una despensa

En un evento de apoyo a candidatos en Chimalhuacán, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, pidió este martes a los habitantes de ese municipio mexiquense agarrar "todo lo que les den" y "no soltar el chiquito".

En cierre de campaña y ante militantes de Morena de Chimalhuacán, Mario Delgado contó que en Baja California Sur le dicen "el plástico chiquito" a la credencial de elector.

"Entonces allá le dicen a la gente que agarren todo lo que les den, pero que no suelten el chiquito, ni lo presten tampoco, menos por una despensa", expresó el líder de Morena.

Llamó a los habitantes de Chimalhuacán a ponerse "abusados" el domingo 6 de junio.

"También son muy mañosos, tienen a sus empleados en el INE, algunos consejeros. ¿Ya han oído de eso, no? que algunos ya se volvieron lorenzos, están en contra de nuestro movimiento", agregó Delgado.

Pidió repetir "la dosis de 2018": un voto masivo por su partido y una "revolución pacífica en las urnas".