Delincuencia deja altos costos en salud a mexicanos

Por daños causados por la delincuencia, los mexicanos que han sufrido secuelas en su salud al ser víctimas de un delito el año pasado gastaron 6 mil 587 millones 489 mil 950 pesos, según cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En México existen 38 millones 799 mil 523 ciudadanos que presentan algún daño a la salud, luego de haber sido víctimas de la delincuencia, que les ha dejado lesiones, secuelas físicas o daños sicológicos. Es decir, poco más de 30% de la población.

De las más de 38 millones de personas afectadas a causa de la delincuencia, 6 millones 550 mil 868 radican en el Estado de México; 4 millones 22 mil 168, en la capital del país; 2 millones 519 mil 901, en Jalisco; 2 millones 233 mil 340, en Puebla, y 2 millones 71 mil 387, en Nuevo León.

Con un gasto por daños a la salud a causa de la inseguridad de mil 283 millones 14 mil 720 pesos, la Ciudad de México ocupa el primer sitio en este tipo de desembolso, seguida por el Estado de México, con 860 millones 657 mil 300 pesos; Veracruz, 399 millones 288 mil 350; Puebla, 391 millones 308 mil 650, y Jalisco, con 308 millones 820 mil.

En tanto, los cinco estados en los últimos sitios son Campeche, con 45 millones 380 mil 490 pesos; Yucatán, 42 millones 300 mil 800 pesos; Nayarit; 21 millones 893 mil 300 pesos; Aguascalientes, 20 millones 305 mil 290 pesos, y, por último, Colima, con 19 millones 620 mil 990 pesos.

"Un asalto cambió mi vida para siempre": Claudia. A Claudia, varias esquirlas en la cabeza le cambiaron completamente la vida. A sus 54 años, ya no puede trabajar, tiene dificultades para caminar y a veces "se me va la memoria". Antes de 2015 trabajaba para una compañía telefónica, empresa en la que ya llevaba 15 años.

Madre soltera, con dos hijos adolescentes, Luis y Ramón, de 17 y 16 años, respectivamente, comenta que a principios de febrero de 2015 iba a bordo de un microbús que transitaba por el Eje 1 Norte a la altura de Tepito. Recuerda que eran alrededor de las ocho de la noche cuando dos pasajeros se levantaron con pistola en mano para gritarles que "aflojaran" lo que tenían. Claudia, aterrorizada, les dio su bolso, en el que, dice, llevaba unos 300 pesos y sus credenciales.

Recuerda que uno de los pasajeros se resistía a dar sus pertenencias a los delincuentes. Uno de ellos disparó y algunas esquirlas se incrustaron en su cabeza. Ya no supo más.

Despertó en un hospital del Seguro Social, donde la operaron para extraerle los fragmentos de bala y permaneció internada poco más de un mes. Con todo y seguridad social, Claudia platica que al salir del hospital tuvo que echar mano de los ahorros que tenía para hacer frente a las consultas privadas, análisis y tomografías, gastos que le representaron más de 100 mil pesos.

Otro caso más es el de Ana Luisa, de 64 años, quien hace apenas cuatro meses regresaba a su casa, que se ubica en la colonia Moctezuma, y sufrió un atraco a punta de cuchillo a unas cuantas calles de llegar a su domicilio.

El agresor, al jalonearla para arrebatarle su bolsa, la empujó al suelo. Cayó de bruces sobre la banqueta y ya no pudo levantarse. Había sufrido una fractura en la rodilla derecha.

No contaba con seguridad social y fue a parar a un pequeño hospital privado de la colonia, donde tuvo que ser operada por la lesión que había sufrido.

Al final, tuvo que disponer de 80 mil pesos para la cirugía. Ana Luisa comenta que aún debe pagar mil 200 pesos por cada consulta con el ortopedista y 900 por cada rehabilitación de fisioterapia, a la que acude dos veces a la semana.