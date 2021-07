"Demostraremos que la política de 'abrazos no balazos' es más eficaz"

A unas horas que visite Badiraguato, cuna de Joaquín "El Chapo" Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su política de "abrazos, no balazos" para enfrentar el problema de la violencia es más eficaz "y lo vamos a demostrar".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal manifestó que la violencia no se puede enfrentar con violencia, pues indicó que eso no funciona, sino que se le tiene que enfrentar haciendo el bien.

Acusó que sectores conservadores opositores a su gobierno se oponen a su política para enfrentar la violencia pues afirmó que le apuestan a la política de "ojo por ojo y diente por diente".

"Es importante y sobre todo aquí en Sinaloa, decir que nosotros hemos optado por una estrategia en cuento enfrentar la delincuencia, nosotros desde que llegamos decidimos no declarar la guerra a nadie, y estamos optando por atender las causas que originan la violencia, no solo a llevar la práctica acciones coercitivas.

"La estrategia nuestra es distinta, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede y no funciona y no es humano enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrenarlo haciendo el bien, y esto a los conservadores, que tiene una mentalidad autoritaria no les cuadra, no les gusta, porque apuestan mucho al 'ojo por ojo, diente por diente', a que nos quedemos tuertos todos y chimuelos. Nosotros tenemos una concepción distinta.

"Cuando dije 'Abrazos, no balazos' hasta se burlaron, y todavía, pero les vamos a demostrar que es más eficaz, más humano enfrentar el problema de la inseguridad atendiendo las causas que originan la violencia. Es un desafió, es un reto, pero vamos a lograr salir adelante".

Acompañado por el gobernador Quirino Ordaz y por integrantes de su gabinete de seguridad, el presidente López Obrador afirmó que la concepción que se tiene en su gobierno es que la paz es fruto de la justicia y que "el ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias, las que llevan algunos a tomar el camino de las conductas antisociales".

"Estamos invirtiendo mucho en programas de bienestar, atendiendo a los jóvenes, que tengan acceso a la educación, que tengan posibilidades de trabajo. Estamos invirtiendo, van a desarrollar el campo. En el caso de Sinaloa es considerable la inversión destina a los municipios con más marginación en el estado", agregó.