Denuncia Canal Once daños a su acervo de video

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.- La directora de Canal Once, Renata Turrent, denunció "daños visibles" en la videoteca de la emisora, tras la recuperación de las instalaciones tomadas por presuntos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y afirmó que se trabajará de manera inalcanzable para rescatar y recuperar lo que sea posible.

En un video en redes sociales, Turrent dijo que "ayer, aproximadamente 120 trabajadores y una servidora ingresamos al canal después de más de dos meses de toma por un grupo de estudiantes que demandan cuestiones ajenas a las atribuciones de la emisora".

Agregó: "al entrar a la institución nosotros hicimos de conocimiento de la Fiscalía General de la República para que ellos pudieran hacer una inspección general de las instalaciones, incluyendo la videoteca, donde desgraciadamente encontraron presuntos daños, mucho desorden".

En ese sentido, detalló que "estamos trabajando para poder arreglar los daños que pudimos ver al ingresar aquí a la videoteca. Vamos a trabajar de manera incansable hasta poder recuperar lo que sea posible, ordenar lo que se desordenó y poderle resguardar al pueblo de México toda esta historia audiovisual de 67 años".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Precisó que las investigaciones continúan su curso y las evidencias sobre los presuntos daños han sido tomadas por parte de la fiscalía, por lo que continuará informando.