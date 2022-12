Denuncia PT aumento de desapariciones y feminicidios en Zacatecas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- Senadores del Partido del Trabajo (PT) denunciaron el aumento de desapariciones, feminicidios y homicidios en estados como Zacatecas y en todo el país durante este 2022 y exhortaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno a frenar esta ola de violencia e inseguridad.

La coordinadora del PT, Geovanna Bañuelos condenó los cobardes feminicidios, homicidios y desapariciones perpetrados en contra de mujeres zacatecanas durante el 2022 y se solidariza con sus seres queridos.

Mediante un punto de acuerdo, solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJZ), destinar mayores recursos económicos y materiales para dar celeridad a las investigaciones de feminicidios y homicidios efectuados contra mujeres en la entidad.

De la misma forma, llama a las autoridades a que las investigaciones que se llevan a cabo se realicen con todo el rigor científico y con una perspectiva de género a fin de garantizar la pronta impartición de justicia para las víctimas.

Demandó a la FGJZ la pronta localización de Estrella Saucedo Ramírez de 19 años y Lisset Medrano Hernández de 18 años, que fueron privadas de la libertad, el pasado 12 de noviembre, por parte de un grupo delincuencial en la comunidad El Durazno, municipio de Jerez, Zacatecas.

"Me lastima e indigna la pérdida violenta de la vida de cada zacatecana. De igual manera, me preocupa profundamente la desaparición y la privación ilegal de la libertad de cualquier mujer. Tristemente somos parte de las estadísticas de la violencia en un escenario de total indefensión".

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a nivel nacional, entre enero y septiembre de 2022, en México se han registrado 773 feminicidios.

El Estado de México encabeza la lista con 101 casos, seguido de Nuevo León con 79 casos y Veracruz con 55 casos.

En el caso de Zacatecas la ola de violencia ha impactado gravemente la vida de las mujeres en la entidad. El delito de feminicidio se incrementó en el estado, y durante el periodo enero-octubre de 2022 se registraron 13 casos de feminicidio.

No obstante, la cifra de mujeres presuntas víctimas de homicidio doloso es mucho mayor, pues de enero a octubre de 2022, a nivel nacional se han registrado 2 mil 378 homicidios dolosos en contra de mujeres y Zacatecas se encuentra en el octavo lugar con 105 homicidios dolosos en contra de mujeres.

La líder petista lamentó el nivel de violencia que se vive en Zacatecas, donde incluso, el pasado 23 de noviembre, una mujer, una adolescente y dos niñas que se encontraban jugando afuera de su domicilio fueron agredidas por arma de fuego.