Denuncian abogados de víctimas de Nochixtlán amenazas de FGR

Abogados e integrantes del Comité de Víctimas "19 de Junio", de Asunción Nochixtlán, denunciaron una serie de omisiones y actos de hostigamiento por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), sobre las investigaciones en torno al esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos en esta población en el 2016.

En conferencia de prensa este miércoles en la ciudad de Oaxaca, detallaron que la FGR no ha realizado de manera objetiva las investigaciones sobre los hechos ocurridos el 19 de junio del año 2016 en el municipio de Nochixtlán, que derivaron en un saldo de varias personas lesionadas y fallecidas por un enfrentamiento entre pobladores con elementos de la Policía Estatal y Federal.

El abogado Darinel Blas García, quien encabeza la asesoría jurídica del caso, detalló que esta actitud de funcionarios de la FGR tiene la intención de amedrentarlos, pues han puesto en evidencia que existen deficiencias graves en la investigación por parte de esta Fiscalía.

Carlos Morales Sánchez, asesor jurídico de las víctimas, informó este día que los agentes del ministerio público del orden federal han realizado diversas actuaciones con el fin de entorpecer el desarrollo de las investigaciones, con el que señalan a actores políticos y mandos policiales; por estos señalamientos, comentó que los abogados han sido amenazados con procesos legales en su contra.

"Luego de que el equipo de abogados formuló diversas observaciones a las investigaciones realizadas por la FGR, y después de evidenciar los errores y desaciertos de la investigación, recibimos por parte de su personal hostigamientos, incluso amenazas relacionadas con que se nos iniciarían procesos penales en nuestra contra", agregó Carlos Morales.

Detalló que el pasado 26 de febrero, los abogados y algunos familiares de las víctimas de los hechos de violencia ocurridos el 19 de junio del 2016, fueron retenidos en las oficinas de la Fiscalía General de la República para obligarlos a firmar acuerdos "a modo", para impedir el desarrollo de las investigaciones.

Agregó que esto, aparte de las afectaciones a los derechos humanos de los abogados, implica directamente al derecho de las víctimas por conocer la verdad y a la justa reparación del daño, y a su aspiración legítima de que se haga justicia en el caso de Nochixtlán.

Sobre esto, recalcó que los abogados y las víctimas de ese conflicto social buscan que la justicia no se limité sólo a los operativos, sino que llegue a las personas que dieron las órdenes de represión a los habitantes de Nochixtlán.

Aquél 19 de junio, en la agresión contra profesores que mantenían un bloqueo carretero, así como a habitantes de Nochixtlán y de otras poblaciones que acudieron ese día al mercado, fue documentada la participación de autoridades federales, estatales y municipales, las cuales accionaron armas de fuego contra la población civil.

"No vamos a permitir que sólo 30 policías sean sentenciados, necesitamos que la justicia llegue al más alto nivel, está muy claro su actuar para no querer imputar a los mandos políticos", agregó.

Insistieron que las amenazas en contra de los abogados se dan en el marco de la exigencia por que comparezcan exfuncionarios del sexenio anterior encabezado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, así como las deficiencias que señalan en las investigaciones y la solicitud a la Fiscalía General de la República para la creación de una comisión especial multidisciplinaria que intervenga en el caso.

Durante esta conferencia dieron a conocer que continuarán con las gestiones ante las autoridades judiciales y de derechos humanos para solicitar medidas cautelares para los familiares de las víctimas y abogados, dado las amenazas recientes que han recibido.

Asimismo, familiares de las víctimas no descartaron movilizarse, a fin de continuar en su exigencia para esclarecer los hechos y castigo a los responsables de las víctimas.