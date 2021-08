Denuncian falsos sacerdotes en Hidalgo

El obispo de la diócesis de Tula, Juan Pedro Juárez Meléndez, alertó que en al menos cuatro comunidades del municipio de Tepeji del Río, Hidalgo, se han registrado casos de falsos sacerdotes, quienes realizan servicios con la finalidad de robar documentación de la parroquia y obtener dinero.

"Con tristeza nos hemos enterado de que, nuevamente, personas de mala voluntad buscan lucrar con la fe de la gente. Se presentan en nuestras parroquias, haciéndose pasar por sacerdotes católicos que van a celebrar misas", señaló.

Informó que la realización de sacramentos por parte de estas personas son inválidos, por lo cual hizo un llamado a la población a estar alerta.

El obispo resaltó que se ha detectado la actuación de estos falsos ministros en las parroquias de Tlaxinacalpan, El Salto Santiago Tlapanaloya y Tepeji centro, donde realizan exequias, ceremonias de tres y 15 años. También imparten bendiciones en viviendas e, incluso, ofrecen los sacramentos del bautismo, confirmación y primera comunión.

El obispo dijo que en esta ocasión se detectó a un hombre que usurpó la identidad del padre Johnny Sheldyn Shersphin, de la Arquidiócesis Primada de México, quien roba documentación de la parroquia.

"Este hombre, que pretende impartir confirmación y primera comunión, no es sacerdote católico, por lo cual esos sacramentos y la documentación no serán válidos", dijo Juan Pedro Juárez.

Indicó que estas personas no han recibido ordenación sacerdotal ni pertenecen a ninguna diócesis, tampoco cuentan con el permiso de ningún obispo católico, ni con licencias ministeriales, por lo que los sacramentos que imparten son inválidos y las misas son falsas.