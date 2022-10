Denuncian opacidad de 73 mmdp para "enfermedades catastróficas"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- La diputada priista Frinné Azuara Yarzábal denunció que se han sustraído 73 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), y que no se sabe en qué los ha utilizado el gobierno.

Dicho fondo es utilizado para cubrir los gastos de tratamientos de enfermedades catastróficas, como el cáncer de mamá y el Sida.

"En esta administración federal, desde el 2019 ha sido una constante la disminución de recursos que gradualmente ha eliminado para la atención de cáncer de mama, el cual, cada día, ocasiona la muerte de 18 mujeres, y al año suman ocho mil decesos", refirió en un comunicado.

Azuara Yarzábal resaltó que es urgente que las instituciones públicas de salud del gobierno de la República resuelvan a la brevedad la falta de acceso a los servicios de salud de las mujeres sin seguridad social, así como atender la falta de medicamentos y tratamientos en las unidades médicas.

---Aumenta incidencia de cáncer de mama

Detalló que del 2021 a 2022 incrementaron en un 30 % la incidencia de cáncer de mama, y se reportan 23 mil casos nuevos de mujeres al año.

Señaló que no basta un decreto para que haya gratuidad en la atención médica y en la obtención de medicamentos, porque no se refleja en los institutos públicos de salud.

"Porque un decreto de gratuidad sin recursos se queda solamente en muy buenas intenciones cuando es grave la situación del cáncer en el país", enfatizó.

Para atenuar este problema social, llamó a las mujeres de todas las edades para que se hagan un chequeo anual para la detección temprana y, subrayó, la importancia de promover los hábitos saludables, como hacer ejercicio, no fumar, no abusar del alcohol y tener un peso saludable, que son factores de riesgo para esta afección.

---Una de cada siete mujeres está en riesgo

Por su parte, Cristina Rosas Balam, secretaria técnica del Consejo Técnico para la Reconstrucción Mamaria, dijo que es importante que el gobierno establezca una norma oficial y ponga su palabra en donde siempre lo ha dicho: la salud, y la de las mujeres principalmente.

Felipe Villegas, director de la Fundación Cáncer de Mama, expuso que una de cada siete mujeres está en riesgo de tener este cáncer en algún momento de su vida, por lo que es importante que estén informadas.

Así como aumentar del 20 % de las que se realizan una mastografía a un mínimo de 50 %, y sensibilizar que esta lucha afecta a todas las esferas y a los integrantes de la familia.