Denuncian que millones de campesinos están abandonados

CIUDAD DE MÉXICO, abril 11 (EL UNIVERSAL).- Los millones de productores del campo, campesinos y jornaleros del campo que alimentaron al país durante la pandemia se encuentran en el abandono, sin programas de apoyo y afectados por la sequía.

Así lo señalaron dirigentes del sector campesino y senadores de Morena, quienes denunciaron que los tribunales continúan como cómplices de los caciques y de los "dueños del dinero", pues el problema de la tierra no se ha resuelto, el rezago agrario y los despojos continúan impunes.

Expusieron que el campo mexicano padece de sequía, pero también "por falta de crédito" por lo que cuatro millones de hectáreas se han dejado de sembrar, debido a que no hay una política para impulsar a este sector productivo.

Ezequiel Flores, de la Coordinadora Plan de Ayala, expuso que en el actual gobierno federal se mantiene el abandono y los rezagos en el campo a pesar de que es motor de la economía nacional y uno de los principales generadores de empleo.

"La infraestructura la dejaron perder. Lo que vendieron los gobiernos neoliberales hoy lamentablemente no se está recuperando, no se está restaurando; no existe una banca que esté a la altura de las necesidades de los productores del campo. Hoy resulta paradójico y contradictorio que los principales alimentos los principales granos tengamos que importarlos de Estados Unidos", dijo en entrevista en el Senado.

Por su parte, el senador por Morena, José Narro Céspedes, reconoció el abandono que vive el campo mexicano por falta de crédito lo que ha derivado en que cuatro millones de hectáreas se han dejado de sembrar, porque no hay una política para impulsar a este sector productivo.

Reconoció que es necesario el financiamiento para impulsar la actividad productiva del campo, pues "actualmente se padece de la sequía por la falta de agua, pero también la sequía por la falta de crédito".

Informó que se realizará el Congreso Nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, para abordar temas como la inclusión de los pueblos indígenas al desarrollo del país; la defensa de la tierra, del agua y del medio ambiente, porque éstos "no se venden, se aman y se defienden".

Explicó que dicho Congreso se llevará a cabo el próximo lunes, 17 de abril, a las 10 de la mañana en la Magdalena Mixhuca.

Consideró que la regularización de las concesiones de agua vencidas es insuficiente, porque únicamente permitirán regularizar a aquellos productores que logran sembrar ocho hectáreas.

También exigió que se construya una alternativa para suspender el subsidio a la tarifa eléctrica para el agua, y que esos recursos se destinen para transitar hacia el uso a energías limpias y a sistemas de uso eficiente del vital líquido en el campo mexicano.