“Deporte sirve para combatir la inseguridad”

Ciudad de México.- Es indispensable fomentar el deporte entre los jóvenes, como parte de la estrategia de seguridad en el país, para alejarlos del crimen organizado y promover hábitos saludables, afirmó la diputada Paola Longoria, de Movimiento Ciudadano, en entrevista con El Universal.

La multimedallista potosina en raquetbol, campeona mundial y panamericana, presidirá la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados, y desde ahí impulsará la creación de un fondo de retiro para los deportistas de alto rendimiento y el otorgamiento de incentivos fiscales para las empresas que apoyen a los deportistas.

¿Por qué cambiar el deporte de alto rendimiento por la política?

—El deporte también es política, me ha tocado lidiar con el sector empresarial, pero a mí siempre me llamó la atención, por eso estudié una maestría en ciencias políticas, tuve ofrecimientos anteriormente para ya estar dentro de un cargo en la Conade, obviamente, en su momento, yo no lo quise tomar, porque quería seguir jugando. Voy a promover que los deportistas tengamos un fondo de retiro, que nos garantice que el día de mañana podamos tener una vida digna.

¿Cómo lograr que más jóvenes tengan acceso

al deporte de alto

rendimiento?

Yo creo que esta política pública de promover el deporte, desde lo amateur, desde la incapacidad, obviamente de los deportistas de alto rendimiento, adultos mayores, ¿por qué no? Hay que ponerles el foco, porque si le das la oportunidad a un niño de hacer una actividad física, te apuesto que los alejas de todos esos vicios y todo ese tema de inseguridad que hay, que hoy vivimos dentro del país.

¿Cuál es su opinión

sobre la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum?

—Me parece muy buena, la verdad, yo creo que todo lo que pueda mejorar la seguridad del país, siempre vamos a estar a favor. Quítales las armas a los niños, a los jóvenes, dales la oportunidad de hacer una actividad física, de que tengan una educación con estas becas universales que también propuso la presidenta Claudia Sheinbaum, de tener educación básica, media superior, que tengan la oportunidad, los jóvenes de estudiar, estar preparados.

Hay temas prioritarios, y la seguridad es importante, a mí me encantaría ver al deporte como una política pública de seguridad, de prevención, de desarrollo económico; y ahora que voy a presidir la Comisión del Deporte, son mis temas legislativos, por los que voy a luchar, yo tuve un eslogan en campaña muy importante, que me gustaría que más niños y jóvenes se colgaran medallas y que no se colgaran armas.