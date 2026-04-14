Derrames e incendios marcan a Pemex en 2026

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- Este martes 14 de abril las autoridades mexicanas informaron que tras las fuertes lluvias en

se detectó la presencia de

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en el arroyo "Hueleque", en Poza Rica, por lo que Petróleos Mexicanos () activó un operativo de limpieza y monitoreo en la zona.También en el municipio dese registró la presencia de hidrocarburo en un cuerpo de agua en la comunidad Benito Juárez, lo que afectó la bocatoma de la Comisión del Agua del Estado de(CAEV) en Corralillos. De acuerdo con, el incidente fue provocado por el desbordamiento de material en un área en mantenimiento del, a causa de la lluvia.Sin embargo, este no es el primer derrame de hidrocarburo deen lo que va del año.deen 2026Petróleos Mexicanos ha enfrentado diversosen losque van del año.El primero, y más reciente, fue el pasadoen la refinería deDeer Park, Texas. Registraron un derrame de diésel en el canal de navegación de Houston, originado por la interacción entre dos embarcaciones durante operaciones de carga.La empresa informó que el incidente fue contenido mediante la activación dey que no se reportaron afectaciones a la navegación ni a la población. Aseguraron que la limpieza terminaría en dos días.¿Qué ha pasado en la refinería dePor su lado, lade Petróleos Mexicanos, ubicada en, Tabasco, también le ha hecho frente, en los últimos meses, a una serie de incidentes que incluyen incendios, explosiones yde hidrocarburos.El caso más reciente ocurrió elde 2026, cuando se registró un incendio en una bodega de coque dentro del complejo. El siniestro fue controlado en pocas horas y no dejó personas lesionadas, aunque autoridades iniciaronpara determinar sus causas.Este evento se suma a otro incendio ocurrido el, el cual dejó un saldo de cinco personas fallecidas. De acuerdo con reportes, el fuego se originó por el desbordamiento de aguas conque se incendiaron en las inmediaciones de la refinería.En paralelo, la instalación ha sido señalada por acumular, incendios y paros operativos desde su entrada en funcionamiento, con al menosregistradas en ese periodo, lo que contrasta con el desempeño de refinerías más antiguas del país.A estos incidentes se suman losen la región.documentaron, a principios de marzo,de crudo en elvinculados a infraestructura petrolera, algunos de los cuales han afectado cientos de kilómetros de costa y ecosistemas marinos, con presencia de hidrocarburos y daños a la fauna.Además, antecedentes señalan quecercanos ahan provocadoy vida marina en años recientes, lo que refuerza las preocupaciones sobre el impacto ambiental de las operaciones petroleras en la zona.Aunqueha sostenido que los incidentes recientes no representan riesgo para la población y que la refinería opera con normalidad, especialistas y comunidades han señalado la necesidad de, transparencia y control en las instalaciones para evitar nuevos eventos.