Desaparece mujer en Culiacán; fue vista por última vez en una tienda de ropa

En Culiacán, Sinaloa, se reportó la desaparición de Lizbeth Wendoly Bojórquez Castro, de 39 años, presuntamente ocurrida en una tienda de ropa ubicada en la sindicatura de Aguaruto, la misma zona donde a finales de agosto un grupo armado privó de la libertad al síndico municipal, José Ramiro García Oseguera.

La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda para localizar a la mujer, quien fue vista por última vez en la colonia Jardines de San Bartolo. Lizbeth mide 1.64 metros, tiene complexión mediana, tez morena, cabello largo color castaño y boca mediana.

Como señas particulares, cuenta con un tatuaje en el antebrazo derecho con las iniciales "JWY" y la fecha "1962/2020", otro en la espalda media con la figura de tres pajaritos, y uno más en la mano derecha con la figura de una flor roja.

De acuerdo con versiones difundidas, fue privada de la libertad por personas armadas mientras se encontraba en una tienda de ropa femenina, en la misma colonia donde desapareció el síndico.

Cabe recordar que el 1 de septiembre, el Ayuntamiento de Culiacán informó que continúa la búsqueda de José Ramiro García Oseguera, síndico municipal de Aguaruto, quien también fue secuestrado por hombres armados cuando se encontraba en un local de venta de cocos y mariscos.