logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ARTE CULINARIO!

Fotogalería

¡ARTE CULINARIO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Desaparece mujer en Culiacán; fue vista por última vez en una tienda de ropa

La Fiscalía emitió ficha de búsqueda; la desaparición ocurrió en la misma zona donde levantaron al síndico municipal.

Por El Universal

Octubre 14, 2025 10:51 a.m.
A
Emiten ficha por Lizbeth Wendoly Bojórquez

Emiten ficha por Lizbeth Wendoly Bojórquez

En Culiacán, Sinaloa, se reportó la desaparición de Lizbeth Wendoly Bojórquez Castro, de 39 años, presuntamente ocurrida en una tienda de ropa ubicada en la sindicatura de Aguaruto, la misma zona donde a finales de agosto un grupo armado privó de la libertad al síndico municipal, José Ramiro García Oseguera.

La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda para localizar a la mujer, quien fue vista por última vez en la colonia Jardines de San Bartolo. Lizbeth mide 1.64 metros, tiene complexión mediana, tez morena, cabello largo color castaño y boca mediana.

Como señas particulares, cuenta con un tatuaje en el antebrazo derecho con las iniciales "JWY" y la fecha "1962/2020", otro en la espalda media con la figura de tres pajaritos, y uno más en la mano derecha con la figura de una flor roja.

De acuerdo con versiones difundidas, fue privada de la libertad por personas armadas mientras se encontraba en una tienda de ropa femenina, en la misma colonia donde desapareció el síndico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabe recordar que el 1 de septiembre, el Ayuntamiento de Culiacán informó que continúa la búsqueda de José Ramiro García Oseguera, síndico municipal de Aguaruto, quien también fue secuestrado por hombres armados cuando se encontraba en un local de venta de cocos y mariscos.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Desaparece mujer en Culiacán; fue vista por última vez en una tienda de ropa
Desaparece mujer en Culiacán; fue vista por última vez en una tienda de ropa

Desaparece mujer en Culiacán; fue vista por última vez en una tienda de ropa

SLP

El Universal

La Fiscalía emitió ficha de búsqueda; la desaparición ocurrió en la misma zona donde levantaron al síndico municipal.

Entregarán primer apoyo a damnificados este fin de semana: Sheinbaum
Entregarán primer apoyo a damnificados este fin de semana: Sheinbaum

Entregarán primer apoyo a damnificados este fin de semana: Sheinbaum

SLP

El Universal

Informó que los primeros apoyos económicos y despensas llegarán este fin de semana a las familias afectadas en cinco estados.

Sin retroactividad, avanza dictamen sobre Ley de Amparo
Sin retroactividad, avanza dictamen sobre Ley de Amparo

Sin retroactividad, avanza dictamen sobre Ley de Amparo

SLP

El Universal

Destaca Sheinbaum reacción de gobierno de SLP en la Huasteca
Destaca Sheinbaum reacción de gobierno de SLP en la Huasteca

Destaca Sheinbaum reacción de gobierno de SLP en la Huasteca

SLP

Redacción

Resaltó que el gobernador acudió personalmente a los municipios más afectados