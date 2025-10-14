logo pulso
A tiros, ejecutan a un hombre en la colonia Satélite

Maleante lo sorprendió por la espalda y le disparó en al menos cuatro ocasiones

Por Redacción

Octubre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Un hombre que viajaba en motocicleta fue ejecutado a balazos por solitario maleante que le disparó por la espalda en la colonia Satélite, para luego darse a la fuga sin que nadie pudiera impedirlo dejando a la víctima tirada en el piso.

El ahora occiso fue identificado con el nombre de Miguel N., alias de "El Pacha", quien alrededor de las cuatro de la tarde de este lunes, circulaba en una motocicleta color rojo por la calle República de Perú de la mencionada colonia.

Según testigos, fue cerca de la avenida Constitución cuando otro individuo que andaba en una bicicleta se le acercó por la espalda y sin previo aviso le disparó en al menos cuatro ocasiones, mientras que el se desplomaba al piso ya herido de muerte quedando junto a su motocicleta.

Enseguida el agresor se dio a la fuga, mientras que algunas personas llamaban a los cuerpos de emergencia y en unos minutos llegaron los socorristas, que atendieron al hombre pero se percataron que ya había dejado de existir a causa de las lesiones de bala que presentaba.

Posteriormente arribaron los elementos policiales, tanto de la Guardia Civil Estatal como de otras corporaciones y se implementó un operativo en la zona pero no se pudo dar con el paradero del autor del homicidio.

Personal de la Vicefiscalía Científica acudió a tomar conocimiento del hecho y se realizó una inspección en la escena, recogiéndose cartuchos percutidos que fueron recogidos para integrarlos a las investigaciones.

El cuerpo se envió al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia, en tanto que la Fiscalía General del Estado inició las indagatorias respectivas y se espera dar con el paradero del presunto homicida en el menor tiempo posible.

