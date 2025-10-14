logo pulso
FESTIVAL DE LA PAELLA DEL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Por Maru Bustos PULSO

Octubre 14, 2025 03:00 a.m.
El Festival de la Paella que organizó el Club Deportivo Potosino resultó con gran éxito.

Cientos de socios participaron en la celebración, que reunió a los más expertos en realizar este exquisito platillo de la gastronomía española en sus variedades: paellas mixtas, de mariscos, valenciana y tinta de calamar.

Con el sazón y sabor tradicional, los comensales, disfrutaron del arte culinario en un encuentro pleno de entusiasmo.

Juan Alberto Martínez Andrade, presidente del Consejo de Administración, encabezó el evento con su esposa Ruth Angélica Martínez López, quien representa la Comisión de Sociales, y entregaron reconocimientos a los participantes.

En el evento, estuvieron la reina Mónica Chevaile Sánchez y sus princesas, quienes lucieron atuendos típicos de España .

El ambiente a la usanza española cautivó a la concurrencia, en una fiesta de ¡gran alegría!

