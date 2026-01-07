Desaparecen 5 jóvenes en Ixtlahuacán
GUADALAJARA, Jal.- Cinco adolescentes de 14 y 15 años desaparecieron entre el 3 y el 4 de enero pasado en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos; la Comisión de Búsqueda de Jalisco hizo públicas las fichas de los menores este lunes y hoy la Fiscalía General del Estado confirmó que ya hay una denuncia por su desaparición y se abrió una carpeta de investigación por los hechos.
Los menores fueron identificados como Andy Castro Rodríguez, de 14 años; Luis Fernando González Ramírez, de 15 años; Alexander Ortega Vázquez, de 14 años; Aarón Maximiliano Jaramillo Hernández, de 14 años; y Cristopher Abraham Flores Rodríguez, de 15 años.
Según las fichas de búsqueda, Andy y Luis fueron vistos por última vez el 3 de enero, mientras que Alexander, Aarón y Cristopher desaparecieron el 4 de enero; en los cinco casos se reportó que su última ubicación fue en la colonia Buenavista, en Ixtlahuacán, pero se desconoce si estaban juntos.
Trascendió que al menos uno de ellos se encontraba bajo resguardo del estado en un albergue para niños, pero las autoridades no han confirmado esa información.
